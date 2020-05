Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Nacht auf Freitag aus einem privaten Fischteich in Virgen in Osttirol rund 30 Regenbogenforellen. In Matrei in Osttirol brachen Unbekannte außerdem in der Nacht auf Freitag in ein Büro des Bau- und Recyclinghofes und in den Ausschankcontainer eines Imbissstandes ein. Es entstand über 1000 Euro Schaden.