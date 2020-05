Warten auf die Gastronomie

Was viele verwundert: Ein Ansturm auf neue Kleidung ist nicht zu bemerken, „dabei ist die Mode richtig schön“. Und Wohlmuth ist sicher: „In den Städten fängt es erst wieder so richtig an, wenn die Gastronomie offen hat! Denn die gehört für viele zu einem pulsierenden Einkaufserlebnis einfach dazu.“ In Kürze, am 15. Mai, wird es dann soweit sein.