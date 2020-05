Die Bundesligisten hatten in der Hoffnung, am Mittwoch nach der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (oben im Bild) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten die Genehmigung für den Liga-Start noch im Mai zu bekommen, am Donnerstag mit Corona-Tests aller Spieler und Betreuer begonnen. Vor allem, um so gut es geht auszuschließen, dass infizierte Profis am Mannschaftstraining teilnehmen, das in der kommenden Woche gestartet werden soll. Ein zweiter Test soll bei den meisten Klubs noch an diesem Wochenende folgen.