Die Zahl der „aktiv“ Erkrankten lag gemäß der Angaben in Wien bei 542 Personen. Hinter Wien folgten die Steiermark (396) und Niederösterreich (296). 596 Todesfälle mit und an Covid-19 galten am Samstagvormittag in Österreich als bestätigt - sieben mehr als am Vortag, wobei alleine in Wien vier Menschen starben. In der Steiermark waren es drei.