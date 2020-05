Am Boden sitzende Frau getreten

Ein Video, das derzeit auf Twitter kursiert, dürfte ebendiese Amtshandlung zeigen. Zu sehen ist, wie ein Polizist zweimal in Richtung einer am Boden sitzenden Frau tritt, die dabei nach hinten kippt. Eine Passantin im Hintergrund äußert daraufhin ihren Unmut über die Situation: „Come on! Das ist nicht okay.“ Was die Aufnahmen aber nicht zeigen, ist, wie es konkret zu dieser Situation gekommen ist. Die Aktion der Polizei wird inzwischen heftig diskutiert.