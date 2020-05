Ein österreichisches Besatzungsmitglied eines TUI-Kreuzfahrtschiffes erhebt gegenüber krone.at schwere Vorwürfe gegen das Reiseunternehmen: Obwohl es an Bord der Mein Schiff 3 am Dienstag mehrere Corona-Verdachtsfälle gegeben hatte, wurden in den Tagen darauf Hunderte Angestellte im deutschen Cuxhaven vom Schiff gelassen und quer durch Europa nach Hause geschickt. Sie seien vor ihrer Abreise nicht darüber informiert worden, dass sich Kollegen mit Grippesymptomen an das Bordhospital gewandt hatten. Erst als sie wieder zu Hause waren und ihre Familienmitglieder in die Arme geschlossen hatten, hätten sie eine E-Mail von TUI bekommen, dass ein Kollege positiv auf den Erreger getestet worden sei und sie sich in Quarantäne begeben sollen.