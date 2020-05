Was passiert mit Alaba?

Die Frage aus rot-weiß-roter Sicht lautet nun: Was passiert mit Alaba? Der ÖFB-Star, der Davies zum Durchbruch verhalf, war bei den Bayern jahrelang auf der Linksverteidiger-Position gesetzt. In den vergangenen Monaten wurde der 27-Jährige aufgrund der Verletzungssorgen jedoch in der Innenverteidigung aufgestellt, dann sogar zum Abwehrboss auserkoren. „Eine neue Rolle, die Alaba akzeptiert, aber nicht liebt“, schreibt Sport1. Davies durfte deshalb hinten links ran - und überzeugte wie der Österreicher, der mit Niklas Süle in Zukunft das Innenverteidiger-Duo der Bayern bilden könnte.