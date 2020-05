Bei mehr als 270 Geschäften sind am Samstagvormittag in der Shopping City Süd (SCS) am Stadtrand Wiens die Rollbalken wieder hochgefahren, nachdem während der Corona-Pandemie bisher nur systemrelevante Shops geöffnet waren. Um Punkt 9 Uhr öffneten sich die Pforten, vor denen sich bereits lange Schlangen gebildet hatten. Auch die Exekutive stand vor Ort im Einsatz.