Freitagausgabe dennoch ausgestrahlt

„Wir sind schwer betroffen und wünschen den Kollegen eine schnelle Genesung“, erklärte die Redaktion der „Heute-Show“ auf Twitter. Die aktuelle Ausgabe wurde am Freitagabend ausgestrahlt. Der Vorfall in Berlin wurde in der Sendung nicht thematisiert, da diese schon am frühen Nachmittag aufgezeichnet worden war.