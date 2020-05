Zuvor hatten Medien übereinstimmend aus einer Zusammenfassung von Polizeiberichten zu dem Fall zitiert. In dem Akt kommen die Polizeiermittler demnach zum Schluss, dass die FIFA rund um den Verkauf von Fernsehrechten an die Karibische Fußballunion (CFU) auf die Einforderung einer Gewinnbeteiligung von 3,8 Millionen Franken (3,60 Mio. Euro) verzichtet hat, wovon der damalige CFU-Präsident Jack Warner profitiert haben soll. Blatter hat demnach zugelassen, dass die FIFA am Vermögen geschädigt wird. Gemäß den publizierten Polizeierkenntnissen nahm Blatter mindestens in Kauf, dass sich Warner habe bereichern können.