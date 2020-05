Sein Sohn setzte sofort die Rettungskette in Gang. Gemeinsam mit einem Nachbarn, der einige hundert Meter entfernt ebenfalls mit Waldarbeiten beschäftigt war, trugen sie den Verletzten bis zum Forstweg, von wo er anschließend mit einem Pkw in Richtung Tal gebracht und der Rettung übergeben wurde. Der Verletzte wurde vom Team des Rettungshubschraubers Alpin Heli 6, der aufgrund des unwegsamen Geländes nur in einiger Entfernung landen konnte, übernommen und in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.