15.10 Uhr: Auch Fitnessstudios kämpfen um Wiederöffnung

Einen verzweifelten Appell hat ein Fitnessclub-Besitzer im niederösterreichischen Amstetten an die Bundesregierung adressiert. „Bundeskanzler Kurz hat gesagt, er kämpft um jeden Betrieb. Aber während er kämpft, gehe ich pleite. Ich habe keine Zeit mehr“, meint Gründer Christoph Haider in einem Video-Statement, das er im Web veröffentlicht hat. Er will nun trotz Verbot am Montag wieder öffnen - auch der Betreiber eines Fitnessclubs in Bad Waltersdorf will sich dem anschließen.