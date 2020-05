Entscheidung bis 6. Mai

In dem Brief werden die Direktoren der einzelnen Schulen ersucht, die Entscheidung ihrer Lehrer „hinsichtlich einer freiwilligen Öffnung und Durchführung des regulären Unterrichts bis Mittwoch, 6. Mai, 12 Uhr, an die jeweilige Bildungsdirektion zu melden“. In beiden Wochen (18. bis 22. Mai bzw. 8. bis 12. Juni) sollen beide Schüler-„Schichtgruppen“ an je zwei Tagen unterrichtet werden.