14. April, gegen 16.15 Uhr in der Innsbrucker Speckbacherstraße: Im Rahmen eines Suchtgifthandels soll ein 17-jähriger Ungar einem Burschen (15) einen Faustschlag verpasst und diesem über 100 Euro geraubt haben. Der Verdächtige landete damals rasch in den Fängen der Polizei und wurde in die Justizanstalt eingeliefert.