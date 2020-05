„Wir haben das, was das Land jetzt vorschreibt, längstens umgesetzt“, meint der Oberndorfer Bürgermeister Georg Djundja und kritisiert, dass das Land zu spät reagiere. Auch FP-Chefin Marlene Svazek vermisst einen Fahrplan: „Es fehlt immer noch an Schutzausrüstung, obwohl die Besuchsverbote jetzt aufgehoben werden sollen.“ Ein Blick nach Oberndorf zeigt: Masken sind nach wie vor in sehr begrenzter Anzahl verfügbar. „Sollten wir aber einen Fall haben, hat uns das Land zugesichert, dass aufgestockt wird“, so Prügger.