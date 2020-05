Ein 30-Jähriger hat am Freitag bei Holzarbeiten in Obtarrenz (Bezirk Imst) einen offenen Unterschenkelbruch erlitten. Beim Abseilen von gefällten Bäumen geriet der Deutsche mit einem Bein in einen Schlupfhaken und wurde durch den Zug des Seiles umgerissen. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung von der Bergrettung in offenes Gelände gebracht und dort vom Hubschrauber per Tau aufgenommen.