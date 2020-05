Schon vor der Demonstration waren die offiziellen Forderungen verlesen worden. Erwähnt wurde unter anderem ein besserer Ansteckungsschutz für Personen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, und Solidarität mit jenen, die durch die Corona-Krise noch mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt seien, wie Flüchtlinge und Sexarbeiterinnen. „Leave No One Behind“ (Lasst niemanden zurück), war auf mehreren Schildern zu lesen. Am Nachmittag trafen die Protestteilnehmer am Rathausplatz ein.