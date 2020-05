Fledermäuse in der Burg Lockenhaus

„Der Dachboden der Burg Lockenhaus ist sogar bewohnt“, wusste Rod. „Wer wohnt denn auf einem Dachboden?“, fragte der Bub. „Fledermäuse“, erwiderte der schlaue Vogel. Martin wollte sie unbedingt sehen. Aufgeregt tapsten die beiden im Dunkeln, bis sie schließlich ein Klicken hörten. Nikolaus, eine kleine, mürrische Fledermaus, hopste dem Erkundungsduo entgegen: „Wer seid ihr? Warum seid ihr? Und überhaupt, was macht ihr hier?“ Rod und Martin stotterten ein paar Worte, bis Nikolaus sie unterbrach: „Mir eigentlich egal. Ich erzähl euch was von uns. Wir Fledermäuse orientieren uns mithilfe von Ultraschall. Wir geben extrem hohe Laute von uns, deren Echo wir wahrnehmen. So können wir mit unseren Ohren sehen, wo wir Futter finden.“ Apropos Futter - Martins Bauch meldete sich zu Wort!