Am Golfplatz in Igls war deshalb der Andrang groß – der Abstand aber auch, wie Chefin Petra Volgger erklärt: „Es haben sich alle so gut daran gehalten. Die Menschen haben am Platz nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die anderen geschaut“, freut sie sich. Im Vorfeld seien extra Locheinsätze gekauft worden, dass die Spieler die Golfbälle nicht angreifen müssen, auf der Ranch stehe eine eigene Desinfektionsstation bereit – „und die Menschen nahmen die neuen Spielregeln ohne Probleme an“, schildert Volgger. Auch wenn nun manches ein bisschen anderes sei, das Wichtigste blieb gleich: „Die Menschen hatten Spaß“, betont die Chefin.