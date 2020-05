Der 57-Jährige ist heuer Trainer von ÖTSU Hallein gewesen. Für ihn wird sich also nicht viel ändern. „Wir werden mit einer ähnlichen Mannschaft wie vergangene Saison starten. Für mich war wichtig, dass die Ziele beim neuen Halleiner Verein in den ersten Jahren nicht zu hoch sind“, stellt er klar. Ändern wird sich für Wintersteller nur der Name des Klubs und der Austragungsort der Heimspiele.