Der in den USA lebende Wiener Straka ist der erste Österreicher mit einer Karte auf der bestdotierten und wichtigsten Tour. Er rangiert derzeit an der 82. Stelle. Die PGA Tour soll nach der Pandemie-bedingten Unterbrechung ab Mitte Juni ohne Zuschauer fortgesetzt werden. Auf der Europa-Tour ist hingegen noch kein Neustart in Sicht.