Wenn heute die Einkaufszentren im Land wieder aufsperren, müssen sich Kunden auf einige Veränderungen einstellen. Wie in Supermärkten, dürfen die Geschäfte der Shopping Tempel jetzt nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden. Das eo Einkaufszentrum in Oberwart stellt seinen Kunden bei Bedarf auch Masken zur Verfügung. Während der Zwangsschließung wurden Desinfektionsmittelspender montiert. Mit zusätzlich angebrachten Infoschildern soll außerdem auf die Einhaltung des Sicherheitsabstands hingewiesen werden. Sollten sich Kunden nicht daran halten, ist Sicherheitspersonal im Einsatz und wird im Notfall auch eingreifen. Damit wird aber nicht gerechnet. „Wir vertrauen unseren Kunden und darauf, dass sich diese diszipliniert an alle Maßnahmen halten“, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Einzig das Spieleparadies Kinder Burgenland bleibt im eo vorerst weiterhin geschlossen. Zugangsbeschränkungen oder Eingangskontrollen zu den Geschäften soll es in Oberwart nicht geben.