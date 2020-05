Herantasten an Normalbetrieb

Man will schrittweise Normalbetrieb in den Fachambulanzen aufnehmen. Patienten müssen aber – außer in Notfällen – einen Termin vereinbaren und Hygienerichtlinien einhalten. Aber Corona ist noch nicht vorbei. Franz Harnoncourt, Chef der OÖ Gesundheitsholding und der Uniklinik, sagt: „Die Spitäler müssen die Entwicklungen bei den an Covid-19-Erkrankten im Auge behalten, um gegebenenfalls zu reagieren.“ Ressourcen für Corona-Patienten werden zudem aufrecht erhalten.