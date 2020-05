Der chinesische IT-Riese Xiaomi hat sich mit starker Hardware zum günstigen Preis auch in Europa eine treue Fangemeinde aufgebaut und gehört zu den fünf größten Smartphone-Herstellern der Welt. Den Datenschutz scheint Xiaomi allerdings nicht so genau zu nehmen, wie aus einer Analyse zweier IT-Sicherheitsforscher für das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hervorgeht. Sie kommen zur Erkenntnis, dass Xiaomi-Handys beunruhigend viele Daten sammeln und an den Hersteller senden.