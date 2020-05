Eine 53-jährige Wienerin ist am Freitag in Kärnten bei einem Waldlauf südlich des Forstsees, Gemeinde Techelsberg am Wörthersee, gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die Bergrettung rückte laut Polizei aus, um die Frau zu bergen. Schließlich flog das Team eines Notarzthubschraubers mittels Seilwinde an Bord die Frau ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt.