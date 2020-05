Der 1. Mai ist jedes Jahr traditionell Eröffnungstag der Klagenfurter Strandbäder am Wörthersee. Heuer ist die Situation aber etwas anders: Wegen der Corona-Krise öffnete heute lediglich das Loretto-Bad. Das große Strandbad in Klagenfurt und das Strandbad Maiernigg sperren am 18. Mai auf. Die genauen Regelungen gibt‘s hier.