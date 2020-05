Zwei Rennen an einem Ort direkt hintereinander werden für die Formel 1 während der anhaltenden Coronavirus-Pandemie immer realistischer. Sportchef Ross Brawn bezeichnete dies im Podcast „F1 Nation“ am Freitag als „sehr attraktiv“. Demnach sei es denkbar, dass zum Auftakt in Spielberg und danach in Silverstone jeweils zwei Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden.