In England ruht wegen der Corona-Pandemie seit dem 13. März der Ball. Die 20 Premier-League-Clubs wollten in einer Videokonferenz am Freitag über eine Fortsetzung der Saison diskutieren. Laut übereinstimmenden Medienberichten peilen die Vereine einen Start der Spiele für Mitte Juni ohne Zuschauer an. Aguero sagte, er und seine Teamkollegen würden „ziemlich nervös und besonders vorsichtig“ sein, wenn sie auf den Platz zurückkehren würden. „Wenn eine Person krank ist, werden wir denken, ‘was passiert hier?‘“, meinte der 31-Jährige. Er hoffe, dass bald ein Impfstoff gefunden wird, „damit alles endet.“