Im Bundesland Salzburg ist die Zahl der aktuell und offiziell an Covid-19 Erkrankten erstmals zweistellig: Am Feiertag vermeldete das Land nur mehr 91 Infizierte, gestern waren es noch 102. 1.109 Erkrankte sind inzwischen wieder genesen, 36 sind an oder mit dem Virus gestorben. Zurzeit werden 52 Erkrankte im Krankenhaus behandelt, davon liegen sieben Personen auf der Intensivstation. Insgesamt wurden bislang 22.585 Tests durchgeführt.