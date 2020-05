Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zum 19. August 2010 in Enns bei einem Objekt in den Garten, wo ein etwa 4,25 Meter hoch gelegenes gekipptes WC-Fenster aufgedrückt wurde. Die Täter lehnten dazu ein etwa 2,7 Meter hohes Gartentor, das im Garten gelagert war, an die Hausmauer und gelangten dadurch zu dem gekippten Fenster. In der Folge brachen die Täter die versperrte WC-Türe auf und gelangten in das Stiegenhaus des Objektes, wo sie in Büroräumlichkeiten eindrangen und ein Schiebefenster und einen Wandschrank aufbrachen.