Köstinger beruhigt: „Öffnung der Gastronomie wie vorgesehen am 15. Mai“

Laut ÖVP-Tourismusministerin Köstinger steht es freilich fest: „Die Öffnung der Gastronomiebetriebe wird wie vorgesehen am 15. Mai erfolgen. Die Öffnung von Beherbergungsbetrieben und Freizeitanlagen sowie Seilbahnen wird mit 29. Mai folgen“, hatte sie schon am Freitagvormittag via Aussendung klargestellt. Denn bei Hoteliers und Gastronomen habe Anschobers Verordnung Angst geschürt, dass die Öffnung auf Ende Juni verschoben werde, wurde in ihrem Ministerium erklärt.