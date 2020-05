Den Führerschein noch auf Probe, den Fuß am Gaspedal: Zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren haben am Donnerstagabend die Triester Straße in Wien als Rennstrecke missbraucht. Die beiden rasten mit 193 km/h durch die 80er-Zone. Den „Schiedsrichter“ mimte einmal mehr die Polizei.