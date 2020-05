Familie & Freunde legten an Bedeutung zu

„Freunde, Familie und der Gemeinschaftssinn gewinnen an Bedeutung, Konsum sowie das Styling-Bewusstsein verlieren hingegen an Wertigkeit. Die Zeit der Selbstinszenierung und oberflächlichen Konsumlust ist vorbei. Die inneren Werte haben den äußeren Schein überholt“, analysiert P8-Chef Georg Hofherr diese Ergebnisse.