Wie bereits am Mittwoch in der „Krone“ angedeutet, ist Roman Wallner neuer Cheftrainer des SAK 1914. Mit 1. Mai übernimmt der 38-jährige Ex-Internationale das Amt beim ältesten Salzburger Fußball-Klub. Das gab der Regionalligist in einer Aussendung bekannt. Andreas Fötschl, der als sportlicher Leiter zu den Nonntalern zurückkehrt, steht Wallner im Trainerteam zur Seite.