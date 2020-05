Das Training in Coronazeiten ist nicht leicht! Bundesligist Sturm bemüht sich trotzdem bestmöglich für den Neustart in der Liga gerüstet zu sein. Zu den Kleingruppen-Einheiten in Messendorf legen die Grazer nun deshalb auch Zusatzschichten im Simulator „skills.lab“ in Wundschuh ein. Die „Steirerkrone“ sprach mit Ex-Sturm-Goalie Roland Goriupp, dem sportlichen Leiter von skills.lab.