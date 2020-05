Herbert Hamoser und Johannes Brucker sind von den neuen Maßnahmen in der Gastronomie gleich doppelt getroffen: Sie führen das Restaurant Kitsch & Bitter und die Baumbar in Kaprun. Der finanzielle Schaden sei groß, sie müssen erst prüfen, ob es sich im Moment überhaupt lohnt, wieder aufzusperren, so Herbert Hamoser.