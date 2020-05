Rabattschlacht erwartet

Viele versuchen nun, Kunden mit großzügigen Rabatten zu locken. Unito-Chef Harald Gutschi, der unter anderem die Versandhändler Quelle, Otto und Universal verantwortet, erwartet die „größte Rabattschlacht aller Zeiten“. „Die Österreicher werden noch nie so günstig eingekauft haben wie zu dieser Zeit“, sagt er. Auch die XXXLutz-Gruppe, zu der etwa Möbelix und Mömax gehören, will die Wiedereröffnung mit einer Preisoffensive starten. „Vor allem die Werbe- und Aktionsartikel der letzten Wochen müssen dringend abverkauft werden“, so Sprecher Thomas Saliger. Besonders vergünstigt werden Waren, die man über den Winter nicht teuer einlagern wolle. „So günstig wie heuer wird es etwa Gartenmöbel viele Jahre nicht mehr geben“, prophezeit er.