Der schwere Unfall ereignete sich kurz vor 2 Uhr nachts am Innsbrucker Südring. Der 20-jährige BMW-Fahrer, der drei junge Frauen im Alter zwischen 20 und 26 Jahren mit an Bord hatte, war laut Polizei in Richtung Westen unterwegs, als ihn angeblich ein neben ihm fahrender unbekannter Autofahrer mehrmals zu einem Rennen aufgefordert haben soll.