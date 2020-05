Eigenes Drehbuch

So weit, so harmlos. „Die Daten-Anbieter verlassen sich auf Mitarbeiter vor Ort, die Spiele für das Wettangebot aussuchen und Daten übermitteln. Doch darunter befinden sind auch kriminelle Elemente. Und die erfinden in Corona-Zeiten vermehrt diese Geisterspiele“, sagt der Steirer, der mit seiner Firma den Wettbetrügern den Kampf ansagt. „Da werden dann eigene Drehbücher für Spiele erfunden. Und am asiatischen Wettmarkt weiß natürlich kein Mensch, ob in der Ukraine oder sonst wo diese Spiele tatsächlich stattfinden.“