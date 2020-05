„Weizer Pfingsvision“ heuer nur online

Die „Weizer Pfingstvision“, bei der seit rund 30 Jahren engagierte Christen in der Oststeiermark zusammentreffen, wird heuer dagegen nur online erlebbar sein: Unter anderem wird der ehemalige Caritas-Präsident Franz Küberl am 17. Mai zum Thema „Seid Revolutionäre“ sprechen. Zwischen dem 25. und 30. Mai stehen tägliche „Pfingstimpulse“ von den Pilgerweg-Gestaltern am Programm. Der mit der „Weizer Pfingstvision“ seit langem verbundene Wiener Theologe Paul M. Zulehner wird am Pfingstsonntag (31. Mai, 10.30 Uhr) den Gottesdienst in der Basilika am Weizberg leiten und predigen. All das wird im Internet übertragen.