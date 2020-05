„Es war Senna!“ Der Aufschrei eines italienischen Kollegen versetzte an diesem 1. Mai 1994 um 14.17 Uhr auch die Medienvertreter im Pressezentrum der Rennstrecke in Imola in eine Art Schockstarre. Der als unverwundbar geltende Brasilianer war mit seinem Williams in der Tamburello-Kurve an der Mauer zerschellt, Senna wurde, wie sich später herausstellen sollte, vom rechten Vorderreifen erschlagen.