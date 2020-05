Aber wann welche Variante kommt und was die dann kann - darüber will sich Langen noch nichts entlocken lassen. Wie überhaupt die Stimmung kippt, wenn das Thema wechselt. Denn so bereitwillig der oberste Fahrdynamiker über das neue Fahrwerk erzählt und über die strammere Abstimmung und so gerne er seine Gäste sogar mal kurz ans Steuer lässt, so schmallippig wird der beredte Ingenieur auch dann, wenn es ums Design des neuen 4ers geht. Mehr, als dass der Wagen so sportlich aussieht, wie er fährt, will er deshalb nicht verraten. Zwar sind weder die schnelle Silhouette noch die riesige Niere ein ernsthaftes Geheimnis, seit BMW im September auf der IAA eine entsprechende Studie gezeigt und immer wieder deren Seriennähe betont hat. Und das Innenleben von 3er und 4er wird sich ebenfalls nur im Detail und natürlich bei den Sitzen unterscheiden. Doch so ganz aus seiner Haut kann Langen offenbar nicht, genauso wenig wie sein Prototyp, der komplett beklebt ist und vor dem Kühlergrill noch eine riesige blickdichte Maske trägt. Ein bisschen decken, tarnen und täuschen muss halt doch noch sein.