Die SPÖ nimmt am Fortgang nur noch am Rande teil. Das beginnt an der Spitze der alten Partei in Wien und setzt sich bis nach Salzburg fort. Hier hat sich die vereinsamte Führung das Social Distancing schon lange vor Verbreitung des Virus verordnet. Und keine Person weit und breit, die sich erbarmt, die Salzburger SPÖ aus dem tiefen Tal zu führen.