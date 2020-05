Es ist unklar, ob und wie die Betreuung der Schüler in Ganztagsschulen geregelt wird. „So klar die Vorgaben für den Vormittag sind, so unklar sind sie für die Betreuung am Nachmittag“, meint Jutta Kodat, Amtsleiterin Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen.