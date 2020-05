Lange haben die Kärntnerinnen und Kärntner darauf gewartet - nun endlich ist der Tag da! Ab heute, 1. Mai, ist Tennis- und Golfspielen wieder erlaubt. Auch die Reitställe nehmen ihren Betrieb wieder auf. In Klagenfurt startet außerdem das erste Strandbad am Wörthersee in die neue Saison.