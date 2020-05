Wahnsinnsfahrt in der steirischen Landeshauptstadt: Ein 22-jähriger Grazer kam auf der Puntigamer Straße in Richtung Liebenau von der Fahrbahn ab und landetet auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Dort hatte er offenbar noch immer nicht genug, stieg noch einmal aufs Gas und beschädigte zwei weitere Fahrzeuge, Bäume, ein Verkehrsschild und einen Metallzaun. Als er in der Folge flüchten wollte, konnten ihn zwei couragierte Zeugen daran hindern und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.