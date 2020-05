Dem englischen Tabellenführer Liverpool fehlen nur noch zwei Siege, um sich seinen ersten Meistertitel seit 30 Jahren zu sichern. Die 20 Premier-League-Clubs wollen in einer Videokonferenz am Freitag über eine Fortsetzung der Saison diskutieren, die am 13. März wegen der Coronavirus-Pandemie gestoppt wurde. Laut übereinstimmenden Medienberichten peilen die Vereine einen Start der Spiele für Mitte Juni an. Voraussetzung ist allerdings, dass Regierung und Gesundheitsexperten dem zustimmen.