Schöner Service der Linz AG! Sie ermöglicht in Corona-Zeiten, dass Hinterbliebene für ihre Liebsten am Friedhof online Kerzen anzünden lassen können. Via Homepage kann angesucht werden. Beim Anzünden werden die Friedhofsbediensteten derzeit von Zählerablesern unterstützt, die wegen der Pandemie ihrem normalen Job nicht nachgehen und nicht in Kunden-Wohnungen dürfen. „Die Reaktionen von Menschen, die etwa selbst keine Gräber besuchen können, sind extrem positiv“, erklärt Linz-AG-Sprecherin Susanne Gillhofer.