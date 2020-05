Grippe-Impfung kostet mindestens 15 Euro

Aktuell kostet die günstigste Impfung 15 Euro. „Es ist zwar ein kleiner Beitrag, aber kontraproduktiv, wenn man die Impfrate erhöhen will. Deshalb soll die Österreichische Gesundheitskasse die Kosten zur Gänze übernehmen“, so Binder. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) kann dem Vorstoß viel abgewinnen: „Ich bin offen für jede Diskussion, die die Impfmoral erhöhen kann. Ich sehe in einem günstigen Angebot durchaus einen Anreiz dafür. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die ÖGK Überlegungen in diese Richtung anstellt.“