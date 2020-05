Ein 33-jähriger russischer Staatsbürger aus Sankt Pölten fuhr mit seinem Motorrad am 30. April 2020 gegen 10.35 Uhr Am Bindermichl Richtung stadteinwärts. Auf Höhe der Kreuzung Am Bindermichl - Am Kreuzlandl beabsichtigte zur selben Zeit eine dem Motorradfahrer entgegenkommende 70-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Linz-Land mit ihrem Wagen zu wenden.